Attila Balázs hat viel vor. Wo Ende Jänner die Ära Franz Pigel zu Ende ging, eröffnet er in Kürze das „Le Rendez-vous“. Seine Liebe zur klassisch-französischen Küche will er dort gemeinsam mit Koch Juraj Gajac an die Gäste weitergeben.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at