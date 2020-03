Die Brücke zum inneren Kind

BAD VÖSLAU. – Seit genau einem Jahr ist Bad Vöslau um ein neues Museum reicher: Elena Vasilyeva hat sich in der Villa Pazelt den Traum vom eigenen Puppenmuseum erfüllt. In die Schaukästen schaffen es aber nur Exponate, die ihrer strengen Bewertung Stand halten. Und so bietet sich den Besuchern in den Räumlichkeiten der Hochstraße 20 ein Streifzug durch über 100 Jahre Puppen- und Spielzeuggeschichte verschiedener Länder.

