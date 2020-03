„Weiter gemeinsam gestalten“

KOTTINGBRUNN. – Etwas verspätet, nachdem zuerst die Entscheidung des NÖ Landeswahlbehörde abgewartet werden musste, wurde Christian Macho (VP) am vergangenen Freitag mit großer Zustimmung zum Bürgermeister gewählt. In den kommenden fünf Jahren möchte er weiter auf Dialog mit den anderen Fraktionen setzen. So wurde auch Klaus Windbüchler (Pro Kottingbrunn) zum Vize-Bgm. gewählt, obwohl die VP den Posten selbst hätte besetzen können.

