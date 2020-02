Gleich zwei Sturmtiefs zogen in den vergangenen Tagen auch über Baden. Alleine in der Vorwoche mussten an nur einem Tag 26 Freiwillige Feuerwehren zu 67 wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Bei mehr als 100 Stundenkilometern wurden Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt.

