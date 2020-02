LEOBERSDORF. – Bevor in Leobersdorf der neue Gemeinderat gewählt wurde, gab der „alte“ noch in seiner letzten Sitzung die Mittel für einige Bauvorhaben frei. So soll etwa der Heilsame Brunnen neu gestaltet und als Ausflugsort attraktiviert werden.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at