Ein Bunker als Spielplatz

TRAISKIRCHEN. – Insgesamt 28 Wohnungen in der neuen Wohnhausanlage in der Bahngasse 16 sind vorige Woche an die zukünftigen Mieterinnen und Mieter übergeben worden. Die Anlage verfügt unter anderem über einen Kinderspielplatz, der mit einer besonderen Attraktion aufwartet: Der bestehende Luftschutz-Bunker des Vor-Grundbesitzers wurde saniert und als Spielgerät in den Kinderspielplatz integriert.

