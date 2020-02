Der Zauber des Anfangs: „Tritonus“ präsentiert 10 Ouvertüren von Mozart bis Bernstein

Die Premiere – wenn man so will – war im Jahr 2009: Damals gab es das erste Konzert aus der „Tritonus“-Reihe, bei dem ausschließlich unterschiedlichste Ouvertüren auf dem Programm standen – und es war einer der größten Erfolge der gesamten Konzertreihe. Am 7. März gibt es deshalb eine Neuauflage unter dem Titel „Ouverture II“ – selbstverständlich mit anderen Ouvertüren.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at