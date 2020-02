Es ist eine bunte und stimmungsvolle Inszenierung des Musicals „Der König und ich“, die am Samstag Premiere am Stadttheater feierte. Die Geschichte in ihrer ganzen Komplexität bleibt aber trotz der langen Vorstellungsdauer teilweise ein wenig auf der Strecke.

