Aus Harrer wird „Der Mann“

BAD VÖSLAU. – Jeder, der hin und wieder am Schlossplatz ist, weiß: Die Harrer-Filiale ist niemals leer. Trotz hervorragender Kundenfrequenz wird die Filiale aber nur mehr bis Ende August in der gewohnten Form geöffnet sein. Ab dann wird die Bäckerei-Kette „Der Mann“ die Filiale übernehmen. Auf das beliebte Harrer-Eis muss aber auch in Zukunft in Bad Vöslau niemand verzichten.

