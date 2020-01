Am 17. Februar startet in der Badener Volkshochschule das Sommersemester 2020. Über 300 unterschiedliche Kurse werden wieder angeboten. Darunter finden sich auch so originelle Angebote wie „kreatives Schreiben“ „Schulfach Glück“ oder „Nachhaltigkeit im Alltag“.

