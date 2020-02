BAD VÖSLAU. – Erstmals finden die Narrensitzungen der 1. Bad Vöslauer Faschingsgilde heuer nicht im Kursalon, sondern in der Thermenhalle statt. Zurückzuführen ist das auf die punktgenaue Einhaltung des so genannten Überlassungsvertrags durch die neue Pächterin. Was so simpel klingt, hat aber dennoch für einige Verstimmung in der Kurstadt gesorgt.

