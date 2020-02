Neues Zentrum für Kindergesundheit

BAD VÖSLAU. – Der Förderverein Kinderreha übersiedelt an einen neuen Standort in Bad Vöslau. Doch das ist längst nicht alles: In den neuen Räumlichkeiten will Präsident Markus Wieser ein Zentrum für Kinder- und Jugendheilkunde einrichten. Vorige Woche hat die Ärztekammer NÖ zugestimmt, eine Kassen-Planstelle für einen Kinderarzt in Bad Vöslau wird ausgeschrieben. Derzeit gibt es keinen Kinderarzt mit Kassenvertrag in der Kurstadt.

