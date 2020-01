Kurz vor Weihnachten versuchten zwei Täter in ein Geschäft am Kaiser Franz Josef Ring einzubrechen. Nachdem sie durch die Alarmanlage in die Flucht geschlagen wurden, konnte ein Zeuge der Polizei wichtige Hinweise geben. Die Männer wurden nur wenige Minuten später festgenommen.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at