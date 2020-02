TRAISKIRCHEN. – Traiskirchen bleibt die rote Hochburg schlechthin: 71,53% der Stimmen gehen in der Weinstadt an die SPÖ. Die FPÖ muss Verluste einstecken, die ÖVP gewinnt dazu und die NEOS schaffen den Einzug in den Gemeinderat.

