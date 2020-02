Beethoven ohne Scheuklappen

„Beethoven-Frühling“ wird es heißen, das brandneue Festival, das von der jungen Badener Pianistin Dorothy Khadem-Missagh ins Leben gerufen wurde. Die Präsentation in der Vorwoche ist auf breites mediales Interesse gestoßen. Khadem-Missagh will mit ihrem jungen Team am Beginn des heurigen Beethoven-Jahres frische, jugendliche Impulse setzen. Etliche Konzerte werden auch in Baden stattfinden.

