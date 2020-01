„Ich will kultivierten Protest“

BAD VÖSLAU. – Es ist ein knapp zweieinhalbminütiges Video, das seit voriger Woche in Bad Vöslau kursiert: Erwin Holub steht mit einer Gitarre im Schlosspark und stimmt zur Melodie von Verdis Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ ein Protestlied gegen die Errichtung einer Parkgarage im Schlosspark an. Die Fülle an Reaktionen auf seinen „kultivierten Protest“, wie er es selbst nennt, hat auch den Musiker selbst überrascht.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at