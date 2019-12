Streitthema Parkdeck

Es ist Teil der Zentrumsgestaltung: Das Parkdeck, das am Eisschützenplatz in der Edgar-Penzig-Franz-Straße entstehen soll – zumindest, wenn es nach den Plänen der Liste Flammer geht. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag stieß das Projekt aber auf breite Ablehnung der Opposition. Letzten Endes wurde der Punkt von der Tagesordnung gestrichen und die Entscheidung auf März vertagt. Das bedeutet, dass sich der nächste Gemeinderat damit befassen werden muss – wie auch immer der dann aussehen mag.

