Vergangenen Freitag meldete sich eine 15-Jährige mittels Handy bei der Polizei. Sie gab an, gegen ihren Willen in einer Wohnung in Baden festgehalten zu werden. Daraufhin wurde der Begleiter der Jugendlichen festgenommen. Wie sich aber herausstellte, dürfte es doch keine Entführung gewesen sein.

