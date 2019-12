BTV startet am Pfingstsonntag

PFERDESPORT. – Vor kurzem wurden in der Zentrale für Traberzucht- und Rennen praktisch sämtliche Renntermine Österreichs für kommendes Jahr festgelegt. Der Badener Trabrennverein beabsichtigt demnach 12 Renntage auszutragen, wobei am eher ungewöhnlichen Dienstag-Mittag (11. August) vermutlich nur die vier nach Frankreich live übertragenen Rennen durchgeführt werden und deshalb nur als ½ Renntag bezeichnet wird. Saisonbeginn in Baden ist am Pfingstsonntag, den 31. Mai. Sieben Renntage – aufgeteilt auf zwei Meetings – veranstaltet der AROC im Magna Racino mit Eröffnung am Sonntag, den 5. April.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at