Frischer Wind am Eislaufplatz

BAD VÖSLAU. – Nachdem die bisherigen Pächter in Pension gegangen sind, hat Manuela Birbamer heuer den Bad Vöslauer Eislaufplatz übernommen – und sie hat sich so einige Neuerungen einfallen lassen, um möglichst viele Besucherinnen und Besucher in die Falkstraße zu locken. Das Buffet wird schon am 15. November eröffnet, die Eislaufsaison startet dann am 30. November – sofern das Wetter mitspielt, natürlich.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at