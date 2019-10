In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat die Bürgerliste „wir badener“ bezüglich der Poller eine ganze Reihe von Fragen an den Bürgermeister gestellt. Nur wenige Tage später soll ein Notarztwagen durch defekte Poller an der Zufahrt zur Fußgängerzone gehindert worden sein. Laut Polizei war dem aber nicht so.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at