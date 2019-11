Über 1.000 Kilometer zu Fuß: Vom Couchpotato zur Wanderin

TRAISKIRCHEN. – Mit massivem Übergewicht, als bekennende Schokoholikerin und Couchpotato par excellence lag Weit- oder Fernwandern nicht nur in sprichwörtlicher Ferne für Daniela Leinweber. Doch irgendwann setzte sie den ersten Schritt zur Veränderung, nahm mehr als 50 Kilo ab, entdeckte ihre Begeisterung für das Gehen und absolvierte sogar den gesamten South West Coast Path. Am 7. November präsentiert Leinweber in Traiskirchen ihren ungewöhnlichen Weg.

