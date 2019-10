Am Samstag, 19. Oktober, 15 Uhr findet die No Problem Gala in der Sport- und Veranstaltungshalle statt. Das Fest für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne besonderen Bedürfnissen geht heuer bereits zum 19. Mal über die Bühne.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at