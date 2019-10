Nicht nur in Baden, auch in Frankreich sind vor kurzem die diesjährigen Fotofestivals zu Ende gegangen. Während in der Bretagne 310.000 Besucher gezählt wurden, waren es laut Veranstalter auch in Baden über 266.000. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 41 Prozent.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at