BAD VÖSLAU. – Zum dritten Mal organisiert die Stadtgemeinde heuer den Aktionstag „Versteckte Ecken entdecken“. Konnte man beim ersten Mal Orte, die man sonst nie zu sehen bekommt, in Bad Vöslau entdecken, so war im zweiten Jahr der Ortsteil Gainfarn an der Reihe, und heuer ist der dritte Ortsteil Großau dran.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at