Der Badener Filmemacher Richard Ladkani fängt in Sea of Shadows die dramatische Rettungsaktion des seltenen Totaba Fisch im Golf von Kalifornien mit packenden Bildern ein. Am 11. September präsentiert er den Film gemeinsam mit Produzent Walter Köhler im Cinema Paradiso Baden.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at