Ein Roadtrip gegen Scheinheiligkeit

Die Gesellschaft altert, will aber nicht ans Altern erinnert werden. Sie basiert auf der Missachtung der Leistungen der Hälfte ihrer Mitglieder, will aber bloß nicht darauf hingewiesen werden. Erinnert an unangenehme Dinge will sowieso kaum jemand werden – und genau hier setzt Gertraud Klemms neuer Roman „Hippocampus“ an: Mal wütend, mal witzig, immer schonungslos – und meistens alles auf einmal.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter: www.kiosk.at