Was im Jahr 1966 mit einem 25 m² großen Zweimannbetrieb in einer ehemaligen Vogelhandlung in Baden begonnen hat, ist zu einer internationalen Erfolgsgeschichte geworden. In der Vorwoche wurde Mondial-Gründer Rudolf Kadanka das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen.

