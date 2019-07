TRAISKIRCHEN. – In der Nacht auf Samstag am vergangenen Wochenende hörte ein aufmerksamer Mann den Rauchmelder des Nachbarn und konnte ihn noch rechtzeitig aufwecken. Die Feuerwehr hatte den in der Küche ausgebrochenen Brand rasch unter Kontrolle.

