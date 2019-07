BAD VÖSLAU. – Wie auch andere Gemeinden beteiligt sich Bad Vöslau an der bis November in Wiener Neustadt laufenden Landesausstellung. Im Zentrum steht auch in Bad Vöslau der Wiener Neustädter Kanal, dem nicht nur eine Sonderausstellung im Stadtmuseum gewidmet ist. Auch am Kanal selbst hat sich einiges getan.

