Unterhaltsame Intrigen

Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“ erzählt die Geschichte der Liebe zwischen der Postbotin Christel und dem Tiroler Vogelhändler Adam, die in Verwicklungen und Komplikationen am Hof des regierenden Fürsten auf die Probe gestellt wird. Der außerordentliche Erfolg des „Vogelhändlers“– er gehört zu den meistgespielten Operetten im Repertoire deutschsprachiger Theater – beruht auch auf der idyllischen Szenerie der Geschichte und der großartigen Bühnenwirksamkeit des Librettos. Ab 22 Uhr ist „Der Vogelhändler“ in einer Inszenierung Christa Ertls in der Sommerarena zu sehen.

