Am kommenden Dienstag wird sich der Gemeinderat auch mit den zwei neuen Hundezonen befassen. Jene im Kurpark soll schon in Kürze eröffnen, die in der Karl-Frim Straße ist dann im Herbst an der Reihe. Bei der Stadt ist man überzeugt, dass es keine Probleme mit den Anrainern geben wird.

