In der Vorwoche erfuhren die Eltern dass heuer im Sommer erstmals keine Ferienbetreuung in der Allgemeinen Sonderschule in der Hildegardgasse angeboten wird. Laut Direktion hätte eine Erhebung ergeben, dass der Bedarf dafür nicht groß genug wäre. Die Eltern zeigen sich überrascht.

