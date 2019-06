Die besten Fotografen der Welt zeigen bis 30. September rund 2.000 faszinierende Bilder und machen Baden so wieder zu einer Open Air Galerie von sieben Kilometern Länge, in der Gartenkunst und Fotokunst verschmelzen. Die feierliche Eröffnung findet am 16. Juni in der Sommerarena statt.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at