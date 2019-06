Jetzt ist es endlich so weit, die wichtigste Weinveranstaltung der Thermenregion steht in den Startlöchern. In einem wahren Veranstaltungsreigen vom 19. – 23. Juni haben Weinliebhaber 10 Veranstaltungen zur Auswahl, großes Highlight ist auch heuer wieder Wein im Park am 22. Juni mit 55 Winzern, 275 Weinen & der großen Sortensiegerprämierung.

