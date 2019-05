BAD VÖSLAU. – Historische Ansichtskarten, mit denen man um 1900 und bis in die 1950er-Jahre Urlaubsgrüße von Vöslau in alle Welt versendet hat, zeigen die „Curstadt“ in einem ganz besonderen Licht. Nun hat sich der Bad Vöslauer „Stadtfilmer“ Werner Predota mit diesem spannenden Thema beschäftigt.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at