Weltweit essen 2 Milliarden Menschen Insekten. In unseren Breitengraden gilt der Verzehr von Heuschrecken & Co eher noch als Mutprobe. Und dennoch: Wer sie einmal probiert hat, ist meist positiv überrascht von dem knusprigen Superfood. Wer die kleinen Kerlchen probieren möchte, muss in Baden nicht lang suchen. Seit September finden sie sich in den Regalen von prokopp.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at