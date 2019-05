Es ist eine völlig neue Veranstaltung, die es so noch nie in Baden gegeben hat und gleichzeitig ein langgehegter Traum von Martina Malzer, der Geschäftsführerin der Bühne Baden: Die „Lange Nacht der Bühne Baden“ am 15. Juni, bei der an allen drei Spielorten insgesamt 12 völlig unterschiedliche Aufführungen stattfinden.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at