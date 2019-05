Mit großer Mehrheit haben die Badener die Bienenburg und den Seerosenteich zu ihrem Burgerbudget-Lieblingsprojekt gewählt. In den vergangenen Monaten wurden in Handarbeit umfassende Sanierungsarbeiten durchgeführt. Am kommenden Freitag und Samstag wird „Eröffnung“ gefeiert.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at