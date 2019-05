Anradeln steht am 19. Mai aus zwei verschiedenen Himmelsrichtungen auf dem Programm. Der neu sanierte Thermenradweg entlang des Wiener Neustädter Kanals wird in der Mitte der beiden Ausgangsrouten von Vösendorf und Katzelsdorf beim Wasserschloss in Kottingbrunn von Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav und ARGE-Obmann LAbg. Christoph Kainz feierlich eröffnet.

