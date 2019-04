In der öffentlichen Diskussion in Baden kommen die Busfahrer eher nicht gut weg. Sie werden für regelmäßiges Chaos verantwortlich gemacht. Buschauffeur Manfred Kaiser, der seit 30 Jahren hinter dem Steuer von Reisebussen sitzt, sieht das ganz anders. Er nimmt die Stadt in die Pflicht.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at