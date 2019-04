Baden wird internationaler Hotspot

Von 4. bis 10. Mai wird Baden zum internationalen Hotspot der Gesangspädagogik. Zu verdanken ist das nicht zuletzt der in Baden geborenen Jazzsängerin Heidi Krenn, die als Gebietsrepräsentantin des „Institute for Vocal Advancement“ tätig ist. 100 Gesangslehrerinnen und -lehrer werden im Rahmen der Konferenz nach Baden kommen. Für Interessierte bietet sich die Möglichkeit, selbst an der Tagung teilzunehmen oder Heidi Krenn im Rahmen eines Konzerts auf der Bühne zu erleben.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at