BAD VÖSLAU. – Ihre neue Veranstaltungsreihe „aufgeLISTEt“ hat die Liste Flammer in Gainfarn gestartet. Im Abstand von zwei Monaten will man in allen drei Ortsteilen die Stadträte der Liste und deren Ressort vorstellen. Den Auftakt machte Thomas Schneider zum Thema Wirtschaft.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at