Im Zuge der Landesausstellung, die am 30. März in Wr. Neustadt ihre Pforten öffnet, wird viel Geld auch in Projekte rund um den Austragungsort investiert. So ist auch der Thermenradweg entlang des Wr. Neustädter Kanals Nutznießer. Hier werden 3.2 Mio für verschiedene Maßnahmen ausgegeben.

