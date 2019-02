Der heimische Tourismus boomt und hat allen Grund zur Freude. Schon im Vorjahr wurden Zahlen erreicht, die man eigentlich erst für das Jahr 2020 angepeilt hatte. Den stärksten Zuwachs in Niederösterreich konnte man dabei in Baden verbuchen. Das Hotel At the Park baut bereits zusätzliche Zimmer.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at