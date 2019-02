SNOWBOARD. – Er ist erst 12 Jahre alt und kommt aus Berndorf: Lion Hammerschmidt heißt der neue Senkrechtstarter der heimischen Snowboard-Szene. Am vorletzten Wochenende krönte Hammerschmidt seine bisher schon starke Leistung mit zweifachem Gold bei den Europameisterschaften in Seefeld in Tirol.

