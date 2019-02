Leobersdorf ist Song Contest!

LEOBERSDORF. – Seit vergangener Woche ist es fix: die 31-jährige Wienerin „Paenda“ wird Österreich beim Eurovision Song Contest Mitte Mai in Tel Aviv vertreten. In Leobersdorf ist die aufstrebende, junge Musikerin schon länger keine Unbekannte mehr – unterrichtet sie doch an der Musikschule Leobersdorf. Mit der BZ sprach „Paenda“ über ihr Pläne in Tel Aviv und warum es ihr wichtig ist, alle ihre Songs selbst zu schreiben.

