LAUFEN. – Am Sonntag, den 23. Juni, geht der „Badener Sparkassen Stadtlauf presented by Tui“ in seine 19. Runde. Die Anmeldung für die Abschlussveranstaltung der Thermentrophy ist geöffnet. Wer schnell bei der Anmeldung ist, für den gibt es ein Geschenk.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at