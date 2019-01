Im Zuge der Aktion „Kilo gegen Armut“ sammelten Schüler des BG/BRG Frauengasse haltbare Lebensmittel für Menschen in Not in Österreich. Zusammen gekommen ist dabei eine mehr als beachtliche Summe.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at