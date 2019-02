Die Badener Autorin Gabriele Hasmann wirft in einem ihrer Bücher einen Blick auf die Geheimnisse der Stadt und die Geschichten hinter der Geschichte. In dieser ersten Anekdote widmet sie sich dem Kaiserhaus, das in äußerst schlechtem Zustand war, als es Kaiser Franz im Jahr 1817 erwarb.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at